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18:42, 30 ноября 2023Бывший СССР

Иностранное финансирование Украины достигло минимума за полгода

Минфин Украины: в ноябре иностранное финансирование достигло минимума за полгода

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранное финансирование Украины в ноябре достигло минимума за последние полгода. Соответствующую статистику приводит министерство финансов республики на своем сайте.

По данным минфина, за месяц государственный бюджет получил из-за рубежа порядка двух миллионов долларов. В том числе 1,6 миллиона долларов от Евросоюза, 400 миллионов долларов через механизм Всемирного банка под гарантии Великобритании и 5 миллионов непосредственно от Всемирного банка.

При этом переданные Украине от стран ЕС средства являются десятым траншем по программе масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Всего в рамках программы Украине передадут 18 миллиардов евро, из которых страна уже получила 16,5 миллиарда.

Средства, полученные таким образом, предоставлены стране в кредит сроком на 35 лет. Проценты и платежи за обслуживание долга за Украину покроет Европейский союз.

Всего за 11 месяцев 2023 года другие страны предоставили 37,4 миллиарда долларов. Наибольшую сумму международные партнеры передали Украине в июле, тогда Киев получил от них 5,3 миллиарда долларов.

В ноябре Украине предрекли проблемы из-за сокращения объемов помощи со стороны США. По словам экспертов, масштабы помощи Киеву в ближайшие полтора месяца сильно сократятся.

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      Александр Курбатов
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