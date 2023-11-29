Украине предрекли негативные последствия из-за сокращения помощи со стороны США

Американист Дудаков: ВСУ будут ощущать финансовые проблемы ближе к концу года

Конгрессу США, скорее всего, не удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут ощущать финансовые проблемы. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

«Украинские лоббисты и ястребы среди законодателей в обеих палатах Конгресса будут пытаться согласовать крупные транши Украине. Но я думаю, что до января это вряд ли им удастся. А вот в январе или в начале февраля тот или иной бюджет на Украину уже будет согласован», — предрек Дудаков.

По словам американиста, масштаб выделения помощи Киеву в ближайшие полтора месяца сильно сократится.

«Он уже сократился. И это будет иметь и уже имеет негативные последствия для ВСУ. Уже ощущается снарядный голод», — заключил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты представителей Соединенных Штатов утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи ВСУ. Салливан добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого украинским войскам становится сложнее.

