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11:03, 30 ноября 2023Наука и техника

Определена необходимая скорость ходьбы для снижения риска диабета

Быстрая ходьбы снизила риск диабета второго типа на 39 процентов

Фото: Piti Tangchawalit / Globallookpress.com

Международная команда специалистов определила необходимую скорость ходьбы, которая снижает риск диабета второго типа. Результаты работы описаны в British Journal of Sports Medicine.

Ранее ученые уже показали, что регулярные прогулки связаны с более низкой вероятностью развития диабета второго типа. Однако до сих пор оставалось неясно, какая скорость ходьбы оптимальна. Чтобы заполнить этот пробел, авторы изучили десять исследований, опубликованные в период с 1999 по 2022 год. В них приняли участие в общей сложности более 500 тысяч человек из США, Японии и Великобритании.

Анализ выявил, что риск развития диабета второго типа был снижен на 15 процентов при ходьбе со скоростью три-пять километров в час (независимо от общего времени, затраченного на ходьбу) по сравнению с прогулкой со скоростью менее трех километров в час. В то же время быстрая ходьба (пять-шесть километров в час) уменьшала вероятность заболевания уже на 24 процента. Те участники, которые ходили со скоростью шесть километров в час, имели меньше шансов на диабет, вплоть до сокращения вероятности на 39 процентов.

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Увеличение скорости ходьбы на каждый километр было связано со снижением риска развития диабета второго типа на девять процентов. При этом минимальное количество шагов в минуту при скорости четыре километра в час для мужчин равен 87, а для женщин — 100.

Исследователи предполагают, что полученные результаты объясняются тем, что высокая скорость ходьбы улучшает состояние кардиореспираторной системы, мышечной силы, а также снижает вес.

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      Елена Апазиди
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