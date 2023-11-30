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21:53, 30 ноября 2023Силовые структуры

Опубликован список изъятого у экс-полковника Захарченко имущества

Стал известен список изъятого у экс-полковника Захарченко имущества
Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: City News Moskva/Global Look Press

Стал известен список изъятого у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких имущества. Перечень публикует Telegram-канал 112.

В список попали запонки, сережки, кольца, монеты, несколько дорогих часов, более пяти миллионов рублей в различной валюте и квартиры в Москве.

Общая стоимость изъятого имущества составляет 50 миллионов рублей. Деньги будут обращены в доход государства.

В настоящее время Захарченко отбывает 16-летний срок, суд признал его виновным в ряде должностных и коррупционных преступлений. Ему также назначен штраф в 500 миллионов рублей.

К моменту задержания осенью 2016 года Захарченко занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД.

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      Марина Совина
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