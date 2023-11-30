Опубликован список изъятого у экс-полковника Захарченко имущества

Стал известен список изъятого у экс-полковника Захарченко имущества

Стал известен список изъятого у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких имущества. Перечень публикует Telegram-канал 112.

В список попали запонки, сережки, кольца, монеты, несколько дорогих часов, более пяти миллионов рублей в различной валюте и квартиры в Москве.

Общая стоимость изъятого имущества составляет 50 миллионов рублей. Деньги будут обращены в доход государства.

В настоящее время Захарченко отбывает 16-летний срок, суд признал его виновным в ряде должностных и коррупционных преступлений. Ему также назначен штраф в 500 миллионов рублей.

К моменту задержания осенью 2016 года Захарченко занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД.