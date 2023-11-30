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08:00, 30 ноября 2023Из жизни

Отвечающую за секс-образование учительницу уволили из-за непристойной подработки

Фото: Badger81 / Shutterstock / Fotodom

Учительницу, которая отвечала в школе за программу секс-образования, уволили из-за работы в эскорте. Об этом пишет Daily Star.

Эшли Кетчерсайд работала в одной из школ штата Техас, в городе Годли. Среди прочего, она была членом совета, который разрабатывал рекомендации «по уровням и методам преподавания полового образования». Она также курировала спортивные секции и участвовала в работе ряда других школьных организаций и инициатив, включая Комитет вовлечения семьи и Организацию для учителей и родителей.

В ноябре выяснилось, что до октября 2023 года Кетчерсайд работала в эскорте под именем Лола Бри. При этом в 2012-м и 2016-м ее арестовывали за проституцию, которая, в отличие от эскорт-услуг, запрещена в Техасе. После того как эта информация вскрылась, женщину уволили со всех школьных позиций.

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В администрации школы утверждают, что не подозревали о криминальном бэкграунде Кетчерсайд и ее непристойных подработках. Попечитель школы и одна из членов школьного совета Кайла Лэйн рассказала журналистам, что Кетчерсайд «всегда была дружелюбной и общительной» и никто ничего не знал о ее личной жизни. Однако Лэйн отметила, что вторая работа Кетчерсайд предполагает общение с людьми, которые не должны появляться в жизни детей ни в каком виде.

Полиция Годли сообщила СМИ, что им известно о происшествии, однако в настоящий момент никакого расследования в отношении Кетчерсайд не ведется.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина, которая совратила 17-летнего школьника. 27-летнюю Рейган Андерсон взяли под стражу после жалобы в полицию от администрации учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды.

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      Антонина Черташ
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