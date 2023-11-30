В соседней с Россией стране подорожало национальное блюдо

ISET Policy Institute: в ноябре 2023-го индекс хачапури в Грузии вырос на 5,5 %

В ноябре 2023 года в Грузии подорожали хачапури. Об увеличении цен на национальное блюдо соседней с Россией страны сообщает международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете (ISET Policy Institute).

В ноябре грузинский аналог «индекса бигмака» поднялся на 5,5 процента, до 6,47 лари (220 рублей). При этом в сравнении с прошлым годом показатель снизился на 6,9 процента из-за укрепления национальной валюты.

Стоимость сыра увеличилась на 8,3 процента, дрожжей — на 5,9 процента, сливочного масла — на 3,5 процента, молока — 2,6 процента, муки — 0,4 процента, а яиц — на 0,3 процента. Дороже всего приготовление хачапури обойдется жителям Кутаиси — 6,6 лари (216 рубля). Самые дешевые хачапури в Батуми: здесь цены составляют 6,39 лари (209,4 рубля).

По словам аналитиков, рост цен — «нормальное и ожидаемое явление», так как главный ингредиент при приготовлении лепешки с сыром всегда дорожает осенью. Также на цены повлияло приближение новогодних праздников, отметили в Тбилисском госуниверситете.

По словам директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, в России есть риски подорожания гречки и масла. «Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет», — сказал эксперт и добавил, что из-за неопределенности с ценами также страдают предприниматели.

Из-за подорожания продуктов, бензина и логистики цены на блюда в российских ресторанах этой осенью могут вырасти на 15-20 процентов. В июне 2023-го заведения уже подняли цены на 10 процентов из-за увеличения закупочных цен на зарубежную и российскую продукцию.