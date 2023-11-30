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00:19, 1 декабря 2023Экономика

Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

Путин забрал у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Правительство России временно забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково. Указом президента Владимира Путина создается «Холдинг ВВСС», который получит долю в устанвном капителе управляющей компании аэропорта. Документ опубликован на портале правовых актов.

Уставной капитал «Холдиннга ВВСС» составит 169 миллиардов рублей. При этом правительство не будет учредителем компании.

Указ подписан в рамках контрсанкций — в связи «с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ».

С 2010 года аэропортом Пулково управляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы». 100 процентов долей в уставном капитале принадлежит кипрской компании.

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      Марина Совина
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