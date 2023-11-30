Премьер Словакии Фицо: проводимая на Украине стратегия ЕС и США не работает

Проводимая Европейским союзом (ЕС) и США политика в отношении Украины не работает. Об этом в публикации на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на войну на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает», — написал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрай Бланар заявил, что лучшим решением ситуации на Украине станет перемирие и начало переговоров о заключении мира.