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14:48, 30 ноября 2023Моя страна

Приморье поможет восстановить музей-аквариум Севастополя

Приморский океанариум поможет в восстановлении музея-аквариума в Севастополе

Фото: wpopp / Wikimedia Commons

Приморский океанариум поможет с восстановлением Севастопольского морского музея-акварума, пострадавшего в результате шторма. Об этом заявил помощник директора учреждения по биологическим вопросам Дмитрий Питрук, передает пресс-служба.

Руководитель службы формирования экспозиций и учета гидробионтов Андрей Телегин выразил коллегам сочувствие.

«Сейчас коллеги из Севастополя заняты восстановлением помещений, ремонтными работами. Мы на связи и поддерживаем их в это трудное время. По их запросу мы готовы оказать поддержку и передать гидробионтов из нашего резерва», — уточнил он.

Телегин предположил, что передача будет осуществлена после завершения ремонта.

Ранее стало известно, что музей-аквариум в Севастополе, который разрушил шторм, накрывший побережье Черного моря, восстановят не раньше апреля. На входе в музей оторвало железные ворота, внутрь волна забросила огромные валуны. Стихия разрушила часть кровли, из-за чего соленая вода затопила зал, где содержались пресноводные животные с четырех континентов.

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      Варвара Кошечкина
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