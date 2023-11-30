Рианна снялась в кружевном бюстгальтере для своего бренда одежды

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда одежды Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном фото 35-летняя исполнительница запечатлена позирующей в черном кружевном бюстгальтере и серебристых леггинсах. При этом знаменитость решила дополнить свой внешний вид чокером и длинным жемчужным ожерельем. Кроме того, визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны.

Поклонники восхитились съемкой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Рианна королева», «Как всегда лучшая», «Вау, ты так хорошо выглядишь», «Икона», «Огонь», — высказывались они.

Ранее Рианна вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Исполнительница появилась на Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе в кожаной куртке, худи на молнии и атласных черных легинсах, переходящих в заостренные сапоги. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела на левую ногу часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат.