Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

В Москве суд арестовал россиянина Харламова за сотрудничество с иностранцами

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Россиянина хотят привлечь к ответственности из-за того, что он помогал деятельности, которая была направлена против безопасности России.

Ранее по аналогичной статье был арестован россиян Александр Григорьев. В обоих случаях обстоятельства предполагаемого преступления не раскрываются.

29 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Печоры, решившего передать конфиденциальную информацию посольству Латвии в обмен на гражданство этой страны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российского ученого хотят поместить в психбольницу. Он разрабатывал суперкомпьютеры, его обвиняют в экстремизме

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с новым шоком

      Киссинджера назвали в России мудрейшим политиком

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

      Лариса Долина не смогла построить клуб в центре Москвы

      Тренера «Локомотива» дисквалифицировали за нецензурное высказывание

      В России рассказали о применении дронов «Привет-82» в зоне СВО

      В соседней с Россией стране подорожало национальное блюдо

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости