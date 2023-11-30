Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

В Москве суд арестовал россиянина Харламова за сотрудничество с иностранцами

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Россиянина хотят привлечь к ответственности из-за того, что он помогал деятельности, которая была направлена против безопасности России.

Ранее по аналогичной статье был арестован россиян Александр Григорьев. В обоих случаях обстоятельства предполагаемого преступления не раскрываются.

29 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Печоры, решившего передать конфиденциальную информацию посольству Латвии в обмен на гражданство этой страны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).