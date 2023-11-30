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08:28, 30 ноября 2023Россия

Россиянка обвинила младшеклассника в домогательствах к сыну

В Петербурге женщина обвинила младшеклассника в домогательствах к сыну

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила ученика младших классов в домогательствах к сыну в местной спортивной школе. Об этом пишет «Фонтанка».

По ее данным, женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что всего эпизодов сексуального насилия в отношении ее восьмилетнего ребенка было два  — это происходило две субботы подряд в раздевалке бассейна. После первого раза мальчик пожаловался тренеру, но не получил помощь. Родители тогда об этом не узнали — только после второго случая мальчик рассказал о произошедшем матери.

Мальчик, который, по словам матери пострадавшего, домогался до восьмилетнего школьника, тренируется с ним в одной группе по плаванию, он на два-три года старше. «Дословно ребенок объяснил, что случилось, так: "Раздвинул булки и пытался — туда". Я спросила: "Получилось?" Он ответил: "Не получилось, потому что я успел зажать. Он ударил меня пару раз по голове и отпустил"», — вспоминает мать мальчика.

Она призывает привлечь тренера мальчиков к ответственности, так как он не предпринял никаких мер и не рассказал родителям о первом случае домогательств. Женщина написала заявление в полицию и в районную прокуратуру.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили в розыск 14-летнего подростка, который надругался над 10-летней девочкой. Оперативникам удалось установить, что обидчиком школьницы оказался юноша, проживающий на Васильевском острове.

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      Анастасия Шейкина
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