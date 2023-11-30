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15:01, 30 ноября 2023Россия

Российский подросток на тракторе сбил двухлетнюю сестру

В Алтайском крае управлявший трактором подросток сбил двухлетнюю сестру

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Долинке Благовещенского района Алтайского края 15-летний подросток, управлявший трактором, сбил двухлетнюю сестру. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, россиянин собирал на участке мусор и случайно задел кузовом девочку. Она получила тяжелые травмы, спасти ее медикам не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Инцидентом также заинтересовались представители алтайской прокуратуры.

До этого сообщалось, что в Рубцовске Алтайского края 14-летний школьник взял ночью ключи от автомобиля Toyota отчима, поехал на нем кататься и сбил медсестру.

Еще раньше в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем. Россияне поступили в больницу с ушибами, спасти ребенка медики не смогли.

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      Анна Щербакова
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