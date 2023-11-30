Названы самые безопасные автомобили в России

«Ренессанс страхование»: самыми аккуратными стали владельцы Lada XRAY

По данным Группы «Ренессанс страхование», число происшествий на дорогах снизилось на 3,3 процента по сравнению с прошлым годом. Самыми безопасными оказались автомобили Lada XRAY, Renault Sandero, Hyundai ix35. На это указывают результаты исследования компании.

«В 2022 году частота обращений по случаю ДТП составляла 21,2 процента, а уже в 2023 — 17,9. Это вызвано в том числе и тем, что по каско застрахованы в основном новые и относительно новые автомобили, и среди клиентов преобладают аккуратные водители», — объяснили исследователи.

Самыми аккуратными, по словам аналитиков, оказались владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9 процентам. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4 процента), Hyundai ix35 (6,5 процента), Ford Focus (6,7 процента) и Nissan Qashqai (7 процентов).

Самая высокая частота ДТП наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5 процентов) и Chery Tiggo 7 (14,5 процентов). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках, включая такси. Большой пробег ведет к частоте ДТП выше среднего исследование «Ренессанс страхование»

Также выяснилось, что в ноябре 2023 года в топ городов с самым низким числом ДТП вошли Калуга, Ярославль, Челябинск, Петербург и Екатеринбург.

«На частоту ДТП сейчас влияют два основных тренда. С одной стороны, как мы заметили сразу после возникновения дефицита новых автомобилей и начавшихся проблем с запчастями в прошлом году, водить стали гораздо аккуратнее. В первую очередь это относится к новым или относительно новым автомобилям, застрахованным по каско. Падение частоты ДТП в 1 квартале этого года к 1 кварталу 2022-го, то есть до и после изменения ситуации с авто и запчастями, составило в зависимости от региона от 20 до 50 процентов», — сказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Ранее в ГИБДД сообщили, что российских автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой. При этом каждый водитель должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период.