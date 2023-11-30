Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:49, 30 ноября 2023Среда обитания

Названы сроки окончания мощных снегопадов в Москве

Синоптик Вильфанд: порывистый ветер в Москве успокоится к 1 декабря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Циклон, который принес в Москву снега и метели, медленно двигается на север. Сроки окончания мощных снегопадов в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует NEWS.ru.

Ближе к шести часам вечера 30 ноября осадки станут менее интенсивными. Ночью температура опустится до минус 7 градусов. Порывистый ветер в Москве утихнет 1 декабря, рассказал синоптик. Днем ожидается до 4-6 градусов мороза. Такая погода будет соответствовать климатической норме конца декабря. В конце недели москвичи вновь застанут снегопад, но намного слабее предыдущих.

По словам Вильфанда, к началу декабря высота сугробов в Москве достигнет февральской нормы. Он заявил, что до конца 30 ноября в столице выпадет достаточно большое количество осадков — 10 миллиметров, или 20 процентов от месячной нормы.

Ранее метеорологи назвали время прихода 20-градусных морозов в столицу. В предстоящие выходные 2 и 3 декабря будет тепло, но с 6 декабря начнется пора антициклонов, что спровоцирует резкое похолодание.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

      В США допустили взятие Россией Одессы и Харькова

      Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости