Стало известно о ненависти пенсионеров к банкам

Глава АРБ Тосунян рассказал о ненависти пенсионеров к банкам

Пенсионеры зачастую испытывают ненависть к банкам, из-за чего их сотрудники не могут уговорить таких россиян не переводить деньги мошенникам. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Тосунян рассказал о случае, когда руководитель в одном из банков потратил полчаса, объясняя пожилой женщине, которая снимала несколько миллионов, что ее обманывают. Глава ассоциации считает, что в борьбе с мошенниками таким людям могут помочь психологи или психиатры.

«Ненависть, которую возбуждают в отношении банков, столь велика, что иногда люди главной своей целью имеют забрать деньги. Они исходят из накопленной ненависти, недоверия», — поделился он. Глава ассоциации добавил, что жертвами мошенников становятся не только «мамы, бабушки и пожилые люди». Иногда злоумышленникам удается обмануть и «средних лет докторов наук», которые впоследствии стыдятся признаться в том, что доверились злоумышленникам.

Тосунян заявил, что в Ассоциации российских банков в настоящее время вместе с психологами разрабатывают памятки о том, как сопротивляться мошенникам. Они должны быть краткими и психологически яркими.

Ранее сообщалось, что мошенники в России разработали новую схему обмана граждан. Они начали писать россиянам от имени сотрудников Центробанка. Потенциальными жертвами в этом случае становятся главы крупных компаний и госорганов. Злоумышленники просят их помочь якобы в задержании аферистов в кредитной организации.