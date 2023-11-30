Трасс назвали секретным оружием Байдена по вопросу финансирования Украины

Politico: Трасс прибыла в США, чтобы склонить республиканцев к поддержке Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла в Вашингтон в составе делегации Консервативных друзей Украины (CFU), чтобы заручиться поддержкой скептически настроенных членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии по украинскому вопросу. Об этом сообщает Politico.

Как уточняет издание, приезд делегации совпадает с противостоянием между американским президентом Джо Байденом и законодателями-республиканцами, которые медлят с просьбой направить Украине еще денег в качестве военной помощи и стремятся связать поддержку Киева с мерами по укреплению американо-мексиканской границы. В публикации экс-британского премьера назвали секретным оружием Байдена по решению вопроса финансирования Украины.

Отмечается, что высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика, ведь на следующей неделе ожидается решительная битва в Сенате по пакету помощи в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда долларов предназначены для Украины.

Ранее Трасс заявила, что США должны восстановить свое глобальное лидерство, поскольку мир нуждается в этом. По ее словам, Штаты должны возглавить свободный мир, а следующим американским президентом должен стать республиканец.

