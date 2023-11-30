Тренера «Локомотива» дисквалифицировали за нецензурное высказывание

Тренера «Локомотива» Галактионова дисквалифицировали за нецензурное высказывание

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Галактионов пропустит два оставшихся в этом году у железнодорожников матча чемпионата России. 3 декабря москвичи сыграют с «Зенитом», а 12-го встретятся с «Уралом».

Причиной наказания стало высказывание специалиста после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Галактионов нецензурной фразой оценил работу арбитров матча.

Встреча прошла 25 ноября и завершилась со счетом 3:3. «Крылья Советов» спаслись от поражения благодаря голу с пенальти в добавленное время.