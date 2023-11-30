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12:43, 30 ноября 2023Ценности

У летевшего в Россию пассажира изъяли украшения на 5,5 миллиона рублей

У летевшего в Россию мужчины изъяли украшения Cartier на 5,5 миллиона рублей

Фото: ФТС России

Таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у летевшего из ОАЭ пассажира дорогостоящие ювелирные изделия. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

40-летний мужчина, имя и фамилия которого не раскрываются, пытался незаконно провезти в страну незадекларированные украшения люксового бренда Cartier. Сотрудники таможенной службы нашли в его багаже два кольца и часы, а также чеки и сертификаты к ним.

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Как установила экспертиза, общая стоимость аксессуаров, изготовленных из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и корундов, составляет 5,5 миллиона рублей. Таким образом сумма неуплаченных таможенных платежей за товары составила 1,3 миллиона рублей. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В сентябре россиянин также пытался незаконно ввезти в страну часы за миллионы рублей и попался. 63-летнего мужчину остановили при прохождении зеленого коридора и нашли ценность. Россиянин предоставил к таможенному досмотру в аэропорту Домодедово аксессуар люксового бренда Rolex.

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      Карина Черных
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