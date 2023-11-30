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05:15, 30 ноября 2023Мир

В Британии заявили о риске «дезинтеграции» Евросоюза

Журналист NS Мюнхау: Нидерланды выступят против вступления Украины в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman (NS).

По его словам, новый премьер вместе с другими лидерами-популистами может привести к «дезинтеграции» ЕС. «Вильдерс ни за что не согласится на расширение, если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС», — предупредил журналист о риске. По его мнению, кроме Амстердама, против выступят реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Мюнхау уверен, что из-за новых членов Италия и Франция также испытают проблемы с финансами.

«За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять», — указал Мюнхау.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель допустил вступление Украины в ЕС в 2030 году. Он подчеркнул, что присоединение страны к ЕС станет возможным, «если обе стороны сделают свою домашнюю работу».

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      Марина Совина
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