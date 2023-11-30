В Британии заявили о риске «дезинтеграции» Евросоюза

Журналист NS Мюнхау: Нидерланды выступят против вступления Украины в Евросоюз

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman (NS).

По его словам, новый премьер вместе с другими лидерами-популистами может привести к «дезинтеграции» ЕС. «Вильдерс ни за что не согласится на расширение, если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС», — предупредил журналист о риске. По его мнению, кроме Амстердама, против выступят реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Мюнхау уверен, что из-за новых членов Италия и Франция также испытают проблемы с финансами.

«За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять», — указал Мюнхау.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель допустил вступление Украины в ЕС в 2030 году. Он подчеркнул, что присоединение страны к ЕС станет возможным, «если обе стороны сделают свою домашнюю работу».