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16:22, 30 ноября 2023Силовые структуры

В деле нападавшего с ножом норильского маньяка появился еще один потерпевший

В Норильске неизвестный маньяк напал с ножом на пенсионера в подъезде
Начало событий в новости В Норильске начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стало известно о третьем потерпевшем от действий неизвестного маньяка, нападавшего с ножом на прохожих в Норильске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая. Его госпитализировали со множественными ушибами и раной головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о двух нападениях норильского маньяка. Первым потерпевшим оказался 45-летний мужчина, которого злоумышленник подкараулил возле дома, а второй — 65-летняя женщина. Всем им была оказана медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск нападавшего.

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