В деле нападавшего с ножом норильского маньяка появился еще один потерпевший

В Норильске неизвестный маньяк напал с ножом на пенсионера в подъезде

В Норильске начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка

Начало событий в новости В Норильске начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка

Стало известно о третьем потерпевшем от действий неизвестного маньяка, нападавшего с ножом на прохожих в Норильске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая. Его госпитализировали со множественными ушибами и раной головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о двух нападениях норильского маньяка. Первым потерпевшим оказался 45-летний мужчина, которого злоумышленник подкараулил возле дома, а второй — 65-летняя женщина. Всем им была оказана медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск нападавшего.