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11:12, 30 ноября 2023Силовые структуры

В Норильске начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка

В Норильске неизвестный маньяк с ножом нападал на прохожих

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В Норильске сотрудники правоохранительных органов начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь на 30 ноября неизвестный злоумышленник совершил не менее двух нападений в районе Талнах. Первым пострадавшим стал 45-летний россиянин, которого маньяк подкараулил возле дома, а затем нанес колющий удар ножом и сбежал.

Второе нападение он совершил на 65-летнюю женщину, ей он нанес несколько ножевых ранений. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что самый страшный маньяк в истории России Андрей Попков получил четвертый срок.

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      Владимир Седов
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