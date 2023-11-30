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14:10, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Грузии назвали выстрелом в ногу введение санкций против России

Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал выстрелом в ногу санкции против РФ
СюжетСанкции против России:
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Кадр: Clingendael Institute / YouTube

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал выстрелом в ногу введение санкций в отношении России. Об этом он высказался в беседе с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций [против РФ] является выстрелом в собственную ногу, является истиной, о которой знают все — граждане Грузии, иностранные партнеры», — заявил Папуашвили.

Отвечая на вопрос о том, почему власти республики все чаще заслуживают похвалу представителей российской стороны, председатель парламента подчеркнул, что грузинское руководство поступает исключительно в интересах своего народа.

Ранее Папуашвили объяснил, что Грузия отказывается от введения санкций против России, чтобы не навредить собственным гражданам и безопасности республики.

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      Алевтина Запольская
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