В Киеве объяснили отказ от паузы в боевых действиях

Подоляк: любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России

Любая оперативная пауза в военном конфликте на Украине приведет к усилению России. Так объяснил отказ от временного прекращения интенсивных боевых действий советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Зеркало», опубликованном на YouTube.

«Любая пауза все равно пойдет на пользу Российской Федерации, потому что она сможет нарастить больше ресурсов», — сказал он, подчеркнув, что Украина обладает гораздо меньшим количеством ресурсов.

По его словам, любая оперативная пауза будет означать только повышение боеспособности России, усовершенствование производства, способствовать наращиванию производства ракет.

Ранее Зеленский заявил, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. По его словам, есть сомнения, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева.