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12:31, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле высказались о будущем отношений России и Армении

Песков заявил о готовности России развивать с Арменией союзнические отношения

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о будущем двусторонних отношений между Россией и Арменией. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения. Так он прокомментировал тот факт, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения», — заявил Песков.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что считает Россию дружественной Армении страной. При этом премьер обозначил, что в ближайшее время Ереван надеется обсудить отношения с Москвой на более высоком уровне.

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      Алевтина Запольская
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