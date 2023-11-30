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06:59, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны рассказали о работе мотострелков под Угледаром

МО: под Угледаром мотострелки уничтожили несколько иностранцев в составе ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минобороны сообщило, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром иностранцев, воевавших в составе ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости. Какой национальности были убитые, не уточняется.

Также были уничтожены три пикапа.

27 ноября в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев под Угледаром (южно-донецкое направление) захватили лесополосу с двумя опорными пунктами.

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