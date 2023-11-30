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12:06, 30 ноября 2023Россия

В Минздраве назвали колоссальным поток желающих приехать лечиться в Россию

Мурашко назвал колоссальным поток желающих приехать лечиться в Россию

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал колоссальным поток желающих приехать лечиться в Россию. Об этом он заявил на Конгрессе молодых ученых, передает РИА Новости.

По мнению министра, этому способствовало открытие границ после завершения пандемии. «Технологии, которые мы используем, реально великолепные, ценовая политика при этом позволяет», — поделился Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что в Россию приезжают «за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя». В этой связи Мурашко призвал обсуждать и формировать новые подходы.

По последним данным, количество иностранцев, получивших медицинскую помощь в России, в 2022 году составило 4,5 миллиона человек.

Ранее Мурашко пообещал, что медицинских работников в России освободят от дополнительных функций, выполнение которых не связано с профессиональными обязанностями.

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      Анна Щербакова
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