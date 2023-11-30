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14:35, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Молдавии предложили снести памятник герою Гражданской войны

Бывший министр обороны Молдавии Шалару предложил снести памятник Котовскому

Фото: Zserghei / Wikimedia Commons

Бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шалару предложил снести памятник советскому военному периода Гражданской войны Григорию Котовскому в Кишиневе. Об этом пишет ТАСС.

Он опубликовал свое предложение на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посчитав, что «пришло время снести памятник бандиту и убийце».

При этом он предложил «оставить лошадь», чтобы в последующем власти могли использовать ее для установки памятника другому историческому персонажу.

В период пребывания на посту Анатолий Шалару участвовал в снятии с постамента танка Т-34 для передачи в «Музей советской оккупации».

Ранее неизвестный молдавский меценат восстановил поврежденный памятник Владимиру Ленину в селе Братушаны.

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      Юрий Леонов
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