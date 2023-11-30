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10:24, 30 ноября 2023Мир

В Пентагоне заявили об атаке БПЛА из Йемена на эсминец

Пентагон: эсминец ВМС США сбил иранский БПЛА KAS-04, атаковавший из Йемена
архивное фото

архивное фото. Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Blake Midnight / U.S. Navy / Reuters

Эсминец ВМС США сбил БПЛА, атаковавший из Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне, передает The Hill.

Находясь в южной части Красного моря, эсминец класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами USS Carney сбил беспилотник KAS-04 иранского производства, запущенный из района Йемена, контролируемого хуситами. Это произошло примерно в 11:00 по местному времени, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

«Хотя намерения неизвестны, БПЛА направлялся в сторону военного корабля», — отмечает CENTCOM.

В момент сбития дрона судно сопровождал быстроходный корабль боевой поддержки Военного морского командования USNS Supply, а также еще одно судно под флагом США с экипажем, перевозившее военное оборудование в регион. По данным командования, американский персонал не пострадал, суда не были повреждены.

Ранее две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason с территории Йемена после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом сообщил CENTCOM.

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      Анастасия Заикина
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