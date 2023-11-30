В России школьник жестоко избил одноклассника со словами «лежачих добивают»

В Екатеринбурге школьник избил провожавшего девочку одноклассника

В Екатеринбурге школьник жестоко избил одноклассника, провожавшего девочку до дома. Об этом рассказала сетевому издание «Е1.РУ» мать пострадавшего ребенка.

По словам женщины, все началось с того, что школьники увидели ее сына вместе с девочкой и стали дразнить их женихом и невестой. Затем один из них начал бить ее ребенка по голове, после чего бросил его на асфальт и стал наносить ему удары ногами, продолжила россиянка. Когда мальчик заплакал и сказал, что лежачих не бьют, напавший на него школьник ответил «все правильно, лежачих добивают», рассказала женщина.

В полиции изданию сообщили, что все участники конфликта уже установлены. Окончательное решение будет принято после установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшего ребенка, подчеркнули там.

Ранее в Москве один школьник избил другого, отобрав у него деньги, которые предназначались для покупки угощения в день рождения пострадавшего ребенка. О случившемся знала школьный психолог, однако она не проинформировала родителей детей о конфликте.