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21:04, 30 ноября 2023Мир

В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

WSJ: США оказывают давление на Турцию из-за России и ХАМАС

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

США оказывают давление на Турцию из-за сохранения торговых отношений с Россией и поддержки исламистской группировки ХАМАС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Глава санкционного направления администрации [президента США Джо] Байдена предупредил турецких представителей о том, что страна способствует насилию на двух континентах, поскольку служит финансовой гаванью для ХАМАС и торговым хабом для российской военной машины», — отмечается в материале издания.

Также издание со ссылкой на источники отмечает, что Турция за последний год значительно нарастила торговый оборот с Россией. Вопреки санкциям США Турция стала источником электроники и потребительских товаров, а турецкие порты используются для обслуживания российских танкеров.

Кроме того, WSJ пишет об активности на территории Турции компаний, которые имеют деловые связи с ХАМАС, что вызывает негативную реакцию со стороны США.

Ранее власти США усилили контроль за исполнением антироссийских санкций и конкретизировали угрозы в отношении турецких компаний, способствующих их обходу или только подозреваемых в подобной деятельности.

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      Максим Габриелян
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