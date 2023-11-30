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16:25, 30 ноября 2023Мир

В Венгрии заявили о неготовности поддержать изменения бюджета и прием Киева в ЕС

Канцелярия премьера: Венгрия не поддержит изменение бюджета и прием Украины в ЕС

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия не готова поддержать изменение бюджета Европейского союза (ЕС) и прием Украины в сообщество. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает РИА Новости.

Гуйяш объяснил, что оба вопроса явно не проработаны должным образом. «Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения [стран-членов ЕС] ни по одному вопросу», — констатировал он.

Глава администрации уточнил, что нет четкого обоснования того, почему надо внести или не внести поправки в бюджет ЕС, а также какие последствия будут у каждого решения. Он также отметил, что пока нет экспертного заключения, чем обернется вступление Украины в Евросоюз для бюджета сообщества, фондов сплочения и европейского сельского хозяйства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что кризис на Украине невозможно решить на поле боя, поэтому необходимо скорее приступить к мирным переговорам. По его словам, страна декларирует приверженность сотрудничеству и принципам взаимного уважения.

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      Дарья Балацкая
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