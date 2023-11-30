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16:09, 30 ноября 2023Мир

В Венгрии заявили о невозможности решить на поле боя кризис на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: кризис на Украине невозможно решить на поле боя

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кризис на Украине невозможно решить на поле боя, поэтому необходимо скорее приступить к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Те, кто говорят, что его можно разрешить на поле боя, неправы. События на поле боя не создадут условий для достижения мира. И поставки оружия [на Украину] тоже не приблизят нас к миру», — рассказал дипломат.

Сийярто добавил, что Венгрия отрицает блоковое мышление и разделение мира на противостояние Запада с Востоком. Вместо этого Будапешт декларирует приверженность сотрудничеству и принципам взаимного уважения.

Ранее Сийярто заявил, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это приведет к началу третьей мировой войны.

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      Максим Габриелян
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