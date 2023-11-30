Волгоградская облдума приняла поправки в закон о переименовании Волгограда

Волгоградская областная Дума приняла поправки в закон о переименовании Волгограда. Об этом пишет РИА Новости .

В поправках к статье об административном устройстве региона прописано, что переименовать Волгоград можно путем проведения не местного, как было раньше, а областного референдума.

28 ноября стало известно, что местные депутаты подготовили соответствующие поправки. Предложение о переименовании других населенных пунктов в Волгоградской области, согласно предложенным и одобренным поправкам, будет считаться поддержанным, если более половины тех, кто принял участие в местном референдуме, проголосуют в его пользу. Впоследствии дума направит документы и расчеты затрат, которые необходимы на реализацию предложения, на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В России в марте этого года начали проводить опросы об отношении жителей к переименованию Волгограда в Сталинград. Дискуссия об этом началась на фоне 80-летия победы в Сталинградской битве. В Кремле заявляли, что в вопросе о переименовании города-героя следует взвешивать все за и против, при этом соответствующую инициативу, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти не обсуждают.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном.

