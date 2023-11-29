Волгоградская облдума подготовила поправки в закон о переименовании Волгограда

Волгоградская областная дума разработала поправки в статью закона, которые уточняют механизм переименования Волгограда и других населенных пунктов через референдум. Проект документа размещен на сайте облдумы.

«В случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, Волгоградская областная дума в течение пяти календарных дней со дня принятия постановления о принятии предложения к рассмотрению размещает (…) указанное постановление, содержащее также информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», — следует из текста документа.

Там уточняется, что проведение и подготовка референдума будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством. Предложение о переименовании других населенных пунктов в Волгоградской области, согласно поправкам, будет считаться поддержанным, если более половины тех, кто принял участие в местном референдуме, проголосуют в его пользу. Впоследствии дума направит документы и расчеты затрат, которая необходима на реализацию предложения, на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В марте в Волгограде начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко впоследствии выступил за проведение референдума, но предположил, что большинство жителей могут выступить против. В свою очередь, мэрия Волгограда заявила, что не является организатором опроса о переименовании города в Сталинград и не причастна к нему.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном. В современной России город временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в День окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники. В Кремле считают, что в вопросе о переименовании Волгограда в Сталинград следует взвешивать все за и против, при этом соответствующую инициативу, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не обсуждают.

