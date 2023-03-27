Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о переименовании города

В мэрии Волгограда заявили о непричастности к опросу о переименовании города в Сталинград

Мэрия Волгограда заявила, что не является организатором опроса о переименовании города в Сталинград и не причастна к нему. Об этом пишет РБК.

«Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — сообщили власти.

27 марта стало известно, что в Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. По итогам опроса будет принято решение о необходимости проведения референдума по этому вопросу.

Ранее, высказываясь о вопросе переименования российского города, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в этой ситуации нужно взвешивать все за и против.

В свою очередь, первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Государственной Думы Юрий Синельщиков выразил мнение, что не считает целесообразным менять название Волгограда на Сталинград. «Не знаю. Бесконечные перемены создают нестабильность некую. Но — как народ решит», — сказал он.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном. В современной России Волгоград временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в День окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники.