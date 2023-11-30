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19:57, 30 ноября 2023Силовые структуры

Забивший россиянку из-за ВИЧ военный получил десять лет колонии

В Улан-Удэ военный забил подозреваемую в заражении его ВИЧ и получил 10 лет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Леонтия Волошина к 10 годам колонии строгого режима за расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что во время застолья мужчина в состоянии алкогольного опьянения заподозрил женщину в заражении его ВИЧ-инфекцией и принялся ее избивать. Военный нанес потерпевшей удары кулаками по голове, в результате которых женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Спасти ее не удалось.

Суд также взыскал в пользу матери потерпевшей компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали местного жителя, ударившего бутылкой по голове сожительницу.

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      Илона Палей
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