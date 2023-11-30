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19:34, 30 ноября 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый по делу о норильском маньяке

В Норильске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Норильске полиция задержала подозреваемого по делу о маньяке, нападавшем с ножом на прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанным оказался мужчина 1992 года рождения. Его поймали на месте последнего преступления, где он избил соседа. Дома у мужчины обнаружили и изъяли ножи, книги по магии и топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его допросят следователи.

Пока известно о трех нападениях. Первым потерпевшим оказался 45-летний мужчина, которого злоумышленник подкараулил возле дома, второй — 65-летняя женщина. Третьим пострадавшим стал 63-летний пенсионер, на которого напали в подъезде дома по улице Новая.

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