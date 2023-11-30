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10:18, 30 ноября 2023Силовые структуры

Задержание шпионившего за Росгвардией украинского агента попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинского агента, шпионившего за Росгвардией

ФСБ показала видео задержания украинского агента, шпионившего за Росгвардией. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы заходят в квартиру фигуранта. Они допрашивают его и в наручниках отводят к служебному авто. Затем россиянина доставляют в отдел.

Житель Крыма по заданию спецслужб Украины отслеживал передвижения подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. Возбуждено дело по статье о госизмене.

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      Екатерина Кашурникова
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