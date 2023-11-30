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18:43, 30 ноября 2023Силовые структуры

Задержанный ФСБ член российской ОПГ получил срок за торговлю оружием

В Орле задержанного ФСБ члена ОПГ осудили на шесть лет за торговлю оружием

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орле суд приговорил к шести годам колонии строгого режима ранее задержанного ФСБ члена организованной преступной группы (ОПГ) за торговлю оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 222 («Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой») УК РФ. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Установлено, что в ОПГ входили три россиянина. Их попытку реализовать оружие в августе 2022 года пресекли силовики. У фигурантов изъяли пистолет системы «Вальтер», основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, 25 патронов «Люгер» калибра девять миллиметров.

Дело одного из сообщников осужденного рассмотрели отдельно. Он заключил сделку со следствием и был приговорен к четырем годам заключения.

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      Илона Палей
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