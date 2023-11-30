Задержанный ФСБ член российской ОПГ получил срок за торговлю оружием
В Орле суд приговорил к шести годам колонии строгого режима ранее задержанного ФСБ члена организованной преступной группы (ОПГ) за торговлю оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
Мужчину признали виновным по части 6 статьи 222 («Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой») УК РФ. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
Установлено, что в ОПГ входили три россиянина. Их попытку реализовать оружие в августе 2022 года пресекли силовики. У фигурантов изъяли пистолет системы «Вальтер», основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, 25 патронов «Люгер» калибра девять миллиметров.
Дело одного из сообщников осужденного рассмотрели отдельно. Он заключил сделку со следствием и был приговорен к четырем годам заключения.