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18:37, 30 ноября 2023Мир

Захарова назвала итоги встречи ОБСЕ для безопасности в Европе

Захарова: в ОБСЕ поняли тщетность обсуждения безопасности в Европе без России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Большинство членов ОБСЕ наконец поняли, что обсуждение вопросов обеспечения архитектуры безопасности в Европе бессмысленно без полного участия России в этом процессе, логика этого возобладала среди участников организации. О тщетности прежних попыток диалога заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны и это не только география, это еще значимость с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы. То есть, возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом, не имеет смысла никакого», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что с принятием этой мысли сама «ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии. «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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