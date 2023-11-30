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16:20, 30 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский провел разговор с Шольцем

Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Шольцем и попросил 50 миллиардов евро

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и заявил о важности обеспечить единство внутри Европейского союза (ЕС) по вопросу переговоров о членстве республики, а также выделении 50 миллиардов евро помощи на последующие годы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи», — добавил Зеленский.

Кроме того, политик проинформировал Шольца о своей поездке в Купянск. Зеленский также высоко оценил соблюдение Германией договоренностей с Киевом.

Ранее украинский лидер приехал на купянское направление, чтобы навестить бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ) и вручить им награды. По его словам, он посетил передовой командный пункт обороны Купянска.

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      Кристина Есикова
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