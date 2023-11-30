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13:56, 30 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский приехал на купянское направление

Зеленский посетил бойцов ВСУ на купянском направлении и вручил им награды

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на купянское направление, чтобы навестить бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ) и вручить им награды. Об этом политик сообщил в Telegram.

По его словам, он посетил передовой командный пункт обороны Купянска. Украинский лидер поблагодарил военных за службу и пожелал им быть крепкими.

Ранее украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что Российская армия ведет серьезное наступление под Купянском. По его словам, аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

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      Алевтина Запольская
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