Зеленский посетил бойцов ВСУ на купянском направлении и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на купянское направление, чтобы навестить бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ) и вручить им награды. Об этом политик сообщил в Telegram.

По его словам, он посетил передовой командный пункт обороны Купянска. Украинский лидер поблагодарил военных за службу и пожелал им быть крепкими.

Ранее украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что Российская армия ведет серьезное наступление под Купянском. По его словам, аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

