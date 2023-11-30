Жителя Крыма задержали за шпионаж за Росгвардией

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, шпионившего в Крыму

В Крыму задержали украинского агента, шпионившего за Росгвардией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным ведомства, житель Крыма по заданию спецслужб Украины отслеживал передвижения подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Ялты за сбор для украинской спецслужбы секретных данных о сотрудниках ФСБ. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела.