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18:27, 1 декабря 2023Экономика

Акции Pfizer подешевели после неудачных испытаний таблеток для похудения

Акции Pfizer подешевели после неудачных испытаний средства от ожирения

Фото: Pfizer / Reuters

Акции американской Pfizer Inc. стали дешеветь 1 декабря после объявления об отказе от дальнейших испытаний препарата от ожирения под названием дануглипрон.

На момент написания материала стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний снижалась примерно на шесть процентов, до 28,7 доллара за штуку.

Во второй фазе исследования препарата, признанной неудачной, были задействованы 600 взрослых участников с ожирением и отсутствием диабета второго типа. В опубликованном по итогам испытаний пресс-релизе говорится, что многие участники прекратили прием таблеток для похудения из-за побочных эффектов. В частности, речь шла об их влиянии на органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. При этом отмечается, что снижение веса на фоне приема средства было значительным.

В итоге Pfizer решила отказаться от проведения третьей фазы испытаний дануглипрона, предполагающей его прием дважды в день. Компания сосредоточится на изучении результатов приема таблетки один раз в день. Данные этих исследований ожидаются в первом полугодии 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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