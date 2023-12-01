Акционерам Disney выплатят дивиденды впервые за четыре года

Disney в начале января выплатит дивиденды впервые с начала пандемии коронавируса

Walt Disney Co. в начале 2024 года выплатит квартальные дивиденды впервые за четыре года, прошедшие с приостановки соответствующей практики на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Реестр акционеров закроют 11 декабря, а 10 января на каждую ценную бумагу медиакорпорации будет выплачено по 30 центов. В январе 2020 года дивиденды Disney составили 88 центов за акцию.

С начала текущего года капитализация компании выросла на 6,7 процента, до 169,3 миллиарда долларов, индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,5 процента.

Ранее пользователи соцсетей обвинили Walt Disney World в использовании нейросетей из-за публикации в честь Дня благодарения в соцсетях студии. Картинку с изображением таких персонажей как Микки Маус, Гуфи, Дональд, Плуто и других, сидящих за праздничным обеденным столом, фанаты посчитали результатом работы нейросети. Они заподозрили корпорацию в экономии на художниках.