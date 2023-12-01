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13:38, 1 декабря 2023Спорт

Бывший тренер «Зенита» назвал Дзюбу старым и мотивированным деньгами футболистом

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что Дзюбу мотивируют только деньги

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Его слова приводит ODDS.ru.

Петржела назвал Дзюбу старым футболистом. «Его мотивируют только деньги, которые он получает. Поэтому скажу, что его игра теперь не так опасна», — заявил он.

35-летний Дзюба в текущем сезоне провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

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      Дарья Коршунова
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