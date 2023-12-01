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10:30, 1 декабря 2023Забота о себе

Два популярных способа побороть похмелье назвали бесполезными

Диетолог Клиффорд Стефан: кофе не помогает при похмелье

Фото: Adelin Preda / Unsplash

Терапевт Хусейн Ахмад и диетолог Клиффорд Стефан считают, что единственный надежный способ избежать похмелья — это отказаться от спиртного. Если же выпить все-таки пришлось, то пережить последствия поможет только время. Как сообщает Daily Mail, они также раскритиковали два популярных способа справиться с похмельем.

По словам Ахмада, организму нужно два-три дня, чтобы полностью избавиться от алкоголя. При этом врач подчеркнул, что обильная еда во время застолья или сытный обед на следующий день не ускорят этот процесс. «Обычно рекомендуют больше закусывать, потому что еда помогает не пьянеть, но вместе с этим она замедляет выведение алкоголя из организма», — говорит Ахмад. По его словам, обычно требуется около 12 часов, чтобы продукты этанола покинули кровоток. После этого они поступают в пищеварительную систему, где продолжают воздействие — уничтожают полезные бактерии и питают вредоносные.

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Стефан также отметил, что при похмелье бесполезно пытаться взбодриться с помощью кофе. Он объяснил, что этот напиток может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации — повредить и без того раздраженную слизистую оболочку желудка и усилить обезвоживание. Более эффективным вариантом диетолог назвал воду с лимоном и морской солью. По его словам, такой напиток поможет восстановить уровень электролитов и витаминов.

Кроме того, Стефан предупредил, что надо с осторожностью принимать болеутоляющие средства наутро после употребления спиртного. По его словам, в этот момент печень и так усиленно работает, очищая организм от алкоголя, и дополнительная нагрузка может навредить ей.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов человек может протрезветь в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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