Фанаты удивились моложавой внешности 42-летней Кристины Агилеры на новом фото

Американская исполнительница Кристина Агилера снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Instyle Mexico и удивила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном новом фото 42-летняя певица предстала перед камерой в кожаном пиджаке на голое тело и брюках. В качестве украшений она выбрала длинные серьги и серебристый чокер в виде цепи. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках, а стилисты по волосам — «мокрую» укладку.

Поклонники восхитились моложавой внешностью артистки, о чем написали в комментариях под постом. «Ты вообще не стареешь? Я думала, что это фото 2002 года», «Она возвращает наши нулевые», «Выглядишь потрясающе», «Королева», «Ты снова выглядишь так, как будто тебе 20 лет», — высказывались они.

В марте Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты. Исполнительница заявила, что делает инъекции против морщин, используя препарат, содержащий ботулотоксин типа А. По словам знаменитости, он улучшает внешность, позволяя при этом сохранить естественность.