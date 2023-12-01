ФСБ изъяла тысячи литров паленого алкоголя из дома российской пенсионерки

Пенсионерка из Башкирии планировала сбыть более 3 тысяч литров паленого алкоголя

Сотрудники ФСБ России обнаружили в доме 66-летней пенсионерки из Стерлитамака больше трех тысяч литров паленого алкоголя на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, женщина незаконно приобретала спиртное, разбавляла водой и разливала в бутылки по полтора литра. Полученную продукцию она продавала на территории Стерлитамака и других районов Башкортостана.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело за незаконное производство и оборот алкоголя. Найденную тару с содержимым изъяли сотрудники правоохранительных органов, проведенная экспертиза признала ее опасной для жизни.

Ранее в Саратове задержали главу отделения МВД, который изъял у компании тысячи литров несертифицированного алкоголя и оставил часть спиртной продукции себе.